Trivial Pursuit Harry Potter: scoprite chi ne sa di più a soli 12€

Harry Potter continua a essere un successo planetario nonostante siano passati parecchi anni dalla pubblicazione dei libri e dei film. Da quel momento sono stati realizzati numerosissimi prodotti brandizzati Harry Potter tra cui il gioco da tavolo protagonista di questa incredibile offerta di Amazon. Si tratta del Trivial Pursuit Harry Potter il cui prezzo di 17,99 euro scende fino a 12,99 euro grazie allo sconto del 28%. Siamo davanti al minimo storico per questo divertente e magico gioco da tavolo che coinvolgerà grandi e piccini.

Trivial Pursuit Harry Potter: tanto divertimento a un prezzo mai visto

Ispirato ai film di Harry Potter, i giocatori potranno testare le loro conoscenze del Wizarding Word in questa sfida trivial con 600 domande basate sui momenti migliori delle pellicole cinematografiche. Si tratta anche di una versione compatta e portatile che non presenta un tabellone, ma include tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno all’interno di una comoda confezione a forma di triangolino, ideale da portare con sé ovunque.

Tanti gli argomenti per mettere alla prova anche le streghe e i maghi intelligenti: arti oscure, Hogwarts, incantesimi e pozioni, oggetti magici, maghi e streghe, animali e creature magiche. Lo scopo del gioco è quello di collezionare più carte per vincere e il primo giocatore che ne colleziona 6, rispondendo correttamente a 12 domande, vince il gioco. Questo gioco a tema Harry Potter è un regalo ottimo per bambini, bambine e famiglie che adorano Harry Potter e giocare al gioco da tavolo Trivial Pursuit.

Al prezzo di soli 12,99 euro è un vero affare che non dovreste farvi scappare.

