Tripla cam 48MP, dual SIM e prezzo MINI: Motorola moto e40 a 139€

Tra i numerosi smartphone Android economici in offerta su Amazon in occasione delle feste di Natale, il budget phone Motorola moto e40 è senza ombra di dubbio quello con il rapporto qualità/prezzo più interessante.

Tuo al prezzo regalo di appena 139€ grazie allo sconto immediato del 22%, il device Android di Motorola è realizzato appositamente per soddisfare le tue esigenze quotidiane fatte di telefonate, social, visione di contenuti video e molto altro.

Motorola moto e40 costa una sciocchezza su Amazon e ti arriva a casa prima di Natale

Motorola moto e40 monta un bel pannello Max Vision da 6.5 pollici super smooth a 90Hz per guardare tutti i video che vuoi ad alta risoluzione, integra un processore octa core presentate e c’è posto anche per una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per un giorno interno.

Dual SIM, leggero e comodo da utilizzare, lo smartphone di Motorola è anche un camera phone di tutto rispetto; nonostante il prezzo, infatti, sul retro è presente un modulo triplo con una fotocamera principale da 48MP per foto e video di buona qualità.

Con un prezzo di vendita su Amazon così conveniente il terminale Android di Motorola è perfetto per portare a termine tutti i task quotidiani più comuni; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa prima di Natale e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.