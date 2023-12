Tribit StormBox Micro in offerta: il "miglior altoparlanete Bluetooth" a meno di 50€

L’altoparlante Bluetooth Tribit StormBox Micro è una scelta eccellente per chi cerca un suono potente in un formato compatto. Attualmente è in offerta su Amazon a 49,99€ con uno sconto del 17% (e se ne acquisti due, ricevi ulteriori vantaggi con uno sconto extra del 5%).

Stiamo parlando di un eccellente altoparlante portatile. E, infatti, nel 2020 la rivista di tecnologia CNET lo ha eletto “Miglior altoparlante mini dell’anno”.

Il Tribit Micro StormBox offre un suono straordinario nonostante le sue dimensioni ridotte. I medi e gli alti sono nitidi, rendendo la tua musica viva, e il design compatto lo rende perfetto per portarlo ovunque tu vada. Grazie alla tecnologia Xbass integrata e alla tecnologia DSP, l’altoparlante offre estensioni di bassi notevoli e si adatta a una vasta gamma di generi musicali.

Con la certificazione IP67, questo altoparlante è completamente resistente all’acqua e alla polvere. La tecnologia resistente all’acqua e il rivestimento in tessuto esterno garantiscono che l’altoparlante rimanga in ottime condizioni anche se viene immerso in acqua, dolce o salata.

L’altoparlante è progettato per avventure all’aperto, rendendolo ideale per attività come arrampicata, ciclismo o escursionismo. Puoi attaccarlo facilmente al tuo zaino o al manubrio della bici grazie al cinturino in silicone antistrappo.

Approfitta di questa offerta e porta con te la potenza del suono ovunque con l’altoparlante Tribit StormBox Micro. Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.