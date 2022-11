Tre motivi per acquistare OGGI una Apple TV (2022)

A cosa serve una Apple TV oggi? Se ne sente davvero la necessità? In questo articolo vi diremo ben tre motivi per acquistare immediatamente questo accessorio, ovviamente su Amazon.

Apple TV 4K: perché comprarla?

Nelle notizie correlate intanto, vi comunichiamo che l’OEM di Cupertino ha rilasciato la seconda beta di tvOS 16.2 per sviluppatori per la suddetta box smart. Al momento si può scaricare solo su un account programmatore mediante Xcode, ma presto l’azienda la rilascerà in fase ufficiale. Questi update sono spesso molto piccoli e non portano con sé grosse novità. Vediamo più che altro correzioni di bug interni, miglioramenti vari e eventuali, piccole modifiche estetiche e/o interne e poco altro ancora. C’è il supporto per Matter, il nuovo standard per Home e non solo. C’è anche una nuova funzione di riconoscimento vocale di Siri che ora riconosce le voci delle persone così da inserire il profilo più adeguato. Questo semplifica anche il passaggio multi-utente.

Le ragioni per acquistarla quindi, sono fondamentalmente tre.

Il primo: è una console da gioco, grazie alla numerosa schiera di titoli presenti sull’App Store e su Apple Arcade; basta giocare con il telecomando o con un joypad qualsiasi compatibile (DualSense, Xbox Elite, Joy-Con Nintendo e prodotti di terze parti);

è una console da gioco, grazie alla numerosa schiera di titoli presenti sull’App Store e su Apple Arcade; basta giocare con il telecomando o con un joypad qualsiasi compatibile (DualSense, Xbox Elite, Joy-Con Nintendo e prodotti di terze parti); Secondo motivo: è un centro di intrattenimento multimediale che trasforma la vostra TV o il vostro monitor in una smart TV di ultima generazione dotata di tantissime app per lo svago casalingo. I contenuti poi saranno visibili in 4K. Il processore è potentissimo (Apple Bionic A15), c’è il supporto all’HDR10+ e al Dolby Atmos.

è un centro di intrattenimento multimediale che trasforma la vostra TV o il vostro monitor in una smart TV di ultima generazione dotata di tantissime app per lo svago casalingo. I contenuti poi saranno visibili in 4K. Il processore è potentissimo (Apple Bionic A15), c’è il supporto all’HDR10+ e al Dolby Atmos. Terzo: con Apple Fitness+ potrete allenarvi in casa come dei veri Pro usando la Apple TV come un companion di allenamento insieme magari ad un Apple Watch.

Apple TV 4K di terza generazione è disponibile su Amazon a 169,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

