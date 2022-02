Tre cavi iPhone da 2 metri al prezzo di uno: OFFERTACCIA Amazon a 8€

Se la tua casa è un museo di dispositivi Apple e tra iPhone e iPad potresti aprire un tuo personale Apple Store, allora non devi assolutamente lasciarti scappare questa offerta di Amazon su tre cavi Lightning al prezzo di uno. Hai capito benissimo. Ti bastano appena 8€ per acquistare tre cavi per iPhone e iPad da ben 2 metri l'uno al prezzo di un cavo: non troverai un'altra offerta così vantaggiosa, te lo assicuriamo.

Tre cavi di ricarica iPhone al prezzo di uno: solo con questa offerta di Amazon

Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: i cavi RAVIAD sono famosi e apprezzati da tantissimi utenti perché super resistenti e affidabili nel tempo. La compagnia è conosciuta per testare i propri cavi in ogni situazione possibile e immaginabile: il risultato di questi test ha portato allo sviluppo di cavi resistenti fino a 10mila piegamenti senza mostrare il ben che minimo difetto.

Con il set di tre cavi puoi caricare senza alcun problema iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone Xs, iPhone 12 e anche iPhone 13 al massimo della potenza consentita dai vari device. Resterai positivamente impressionato dalla qualità della fattura di questi cavi e dalla resistenza nel tempo.

Costa stai aspettando? Non perdere questa incredibile offerta di Amazon e acquista immediatamente il set di tre cavi iPhone al prezzo di uno.