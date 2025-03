Tre anni di VPN illimitata al costo di due caffè al mese

Il servizio VPN del fornitore PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese per tre anni. Si tratta di una delle offerte più interessanti in questo ambito, dal momento che spesso e volentieri prezzi così scontati sono validi per uno o massimo due anni.

PrivateVPN è provider VPN svedese, che si distingue dalla concorrenza sia per l’estensione del prezzo scontato fino a tre anni sia per la privacy sui dati personali. A questo proposito, occorre sottolineare che la Svezia adotta alcune delle regole più severe riguardo alla privacy dei dati personali degli utenti, da qui il vantaggio di scegliere PrivateVPN anziché un altro provider.

L’offerta del servizio VPN PrivateVPN

La promozione in corso sul sito ufficiale di PrivateVPN consente di avere 12 mesi di servizio VPN in offerta a 2,08 euro al mese, prezzo che poi viene confermato anche per i successivi 24 mesi, portando così il beneficio a tre anni. Come spiegato qui sopra, si tratta di una rarità nel settore VPN.

Per giunta, PrivateVPN è da considerarsi a tutti gli effetti una VPN premium per velocità di connessione e privacy. La stragrande maggioranza dei servizi VPN ha il difetto di rallentare la connessione, andando di conseguenza a influenzare negativamente le prestazioni relative allo streaming. Tutto questo però non accade con la VPN svedese, grazie all’utilizzo di specifici protocolli che garantiscono le migliori performance possibili.

L’altro suo punto di forza è la privacy dei dati personali, tasto dolente per numerose VPN, in particolare quelle gratuite. In questo caso PrivateVPN può far leva sulla propria sede in Svezia, nazione in cui viene fatta osservare una rigida legge sulla privacy dei dati degli utenti a differenza di quanto accade invece in altre parti del mondo.

Tutti i dettagli dell’offerta in corso, grazie alla quale è possibile usare una VPN premium al costo di due caffè al mese, sono disponibili sul sito ufficiale di PrivateVPN.