Trasmettitore Bluetooth in offerta: guardare la TV con le cuffie wireless diventa semplicissima

L’Avantree Audikast Plus è un trasmettitore Bluetooth 5.0 progettato per migliorare l’esperienza audio della tua TV, offrendo un suono di alta qualità senza fili. Attualmente in offerta con uno sconto del 17% a 49,99€ anziché 59,99€, rappresenta un’opportunità conveniente per chi desidera godere di un’esperienza audio personalizzata e condividere l’ascolto con un partner.

Grazie ai cavi di ingresso ottici, AUX e RCA, l’Audikast Plus è universalmente compatibile con tutti i televisori sul mercato. Questo trasmettitore Bluetooth ti consente di ascoltare i tuoi programmi TV o film preferiti al tuo volume, senza disturbare la tua famiglia o i vicini. Inoltre, è dotato di un controllo del volume integrato, eliminando la necessità di regolare l’audio del televisore.

Certificato aptX Low Latency, quando utilizzato con cuffie o altoparlanti Bluetooth compatibili, garantisce un’esperienza priva di ritardi di sincronizzazione labiale. La funzione dual-link ti consente di collegare contemporaneamente due cuffie o altoparlanti Bluetooth, permettendo a entrambi di riprodurre l’audio simultaneamente. Questa opzione è ideale per goderti una sessione di film a tarda notte con un partner senza disturbare gli altri.

Con una portata estesa fino a 30 metri grazie alla tecnologia Bluetooth in classe 1 e a un’antenna ottimizzata, l’Audikast Plus offre una connessione affidabile anche a distanze maggiori. Gli indicatori di stato chiari e visibili facilitano la comprensione del funzionamento, mentre i pulsanti dedicati per ogni dispositivo durante la modalità dual-link forniscono un controllo facile e intuitivo. Inoltre, i pulsanti di regolazione del volume integrati sono utili per i dispositivi che non dispongono di controlli del volume incorporati.

L’Avantree Audikast Plus è un accessorio versatile e user-friendly che migliora significativamente l’esperienza audio della tua TV, offrendo connettività Bluetooth avanzata e funzionalità pratiche. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.