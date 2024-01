Trasforma tutti i televisori in Smart TV con lo Stick Xiaomi!

Xiaomi Mi TV Stick si distingue per il suo potente processore Quad-core ARM Cortex-A53, una GPU Mali-G31 MP2, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, garantendo un’esperienza di visualizzazione ottimizzata per la risoluzione 4K. La compatibilità con le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube è un plus che amplifica le opzioni di intrattenimento.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche avanzate, questo stick è equipaggiato con Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band e supporto per il Google Assistant. Questi elementi contribuiscono a un’esperienza d’uso fluida e coinvolgente, offrendo la possibilità di guardare film, serie TV, ascoltare musica, giocare e accedere a un vasto assortimento di contenuti multimediali.

L’installazione di Xiaomi Mi TV Stick è una procedura rapida e intuitiva: collega il dispositivo alla TV, accendilo e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. La configurazione guidata richiede pochi minuti, rendendo l’accesso ai contenuti immediato. L’utilizzo del dispositivo è altrettanto intuitivo grazie al telecomando Bluetooth incluso, che consente di gestire tutte le funzioni, dalla navigazione nei menu all’accesso alle app.

Questo stick offre una vasta gamma di contenuti multimediali, consentendo di guardare in streaming film e serie TV da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Inoltre, la possibilità di ascoltare musica, giocare e accedere a vari contenuti presenti sul Google Play Store arricchisce ulteriormente l’esperienza multimediale.

Inizia a usare Xiaomi TV Stick e scopri la comodità del dispositivo direttamente dal tuo divano. Grazie allo sconto, lo pagherai solo 47,99€!