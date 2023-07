Trasforma la parete in un cinema con il mini proiettore a soli 49€

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta che sto per segnalare per portarti il cinema direttamente nel salotto di casa tua. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il mini proiettore YOTON a soli 49,97 euro, invece che 69,97 euro, applicando il coupon in pagina.

Come spesso accade queste promozioni sono limitate sia in termini di tempo che per le unità disponibili, quindi devi essere veloce. Oggi puoi risparmiare 20 euro e mettere le mani su questo proiettore tascabile molto versatile. In qualsiasi momento e in qualsiasi posto ti puoi guardare film, serie TV, eventi sportivi e puoi giocare con gli amici.

Mini proiettore: compatto, versatile e con ottima risoluzione

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo piccolo proiettore sono le sue dimensioni ridotte. In circa 13 cm e con un peso di 420 grammi avrai tutto quello che ti serve. È studiato per poterlo avere sempre con te. Lo puoi infilare in un piccolo zaino o in una borsa e portatelo dagli amici per vivere le tue serate.

Ha una risoluzione nativa 720P con ottima luminosità per immagini sempre dettagliate e vivaci anche quando la proiezione è al massimo della grandezza. Parlando proprio di questo, potrai regolare facilmente lo zoom grazie alla rotellina laterale per avere esattamente la grandezza che vuoi proiettata sul muro. E poi possiede un ingresso HDMI, uno per USB, e uno per le cuffie.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è assolutamente da avere. Però come ti dicevo devi essere veloce perché l’offerta durerà poco. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini proiettore YOTON a soli 49,97 euro, invece che 69,97 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.