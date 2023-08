Trasforma la tua TV con Xiaomi Mi TV Box in offerta su eBay

Hai una TV a casa che desideri trasformare in un centro di intrattenimento completo? Allora non perdere l’occasione di acquistare Xiaomi Mi TV Box S di seconda generazione, disponibile in offerta speciale su eBay a soli 53,99 euro.

Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen è la soluzione perfetta per trasformare la tua TV in un potente dispositivo multimediale. Con la sua ultima versione del mi box s 2023, questo TV box è dotato del nuovo Bluetooth 5.2, che ti consente di collegare in modalità wireless controller di gioco, cuffie, altoparlanti e altri dispositivi Bluetooth. Inoltre, con la doppia connessione WiFi, puoi scaricare e trasferire rapidamente file video HD e dati di grandi dimensioni in modo semplice e veloce.

Xiaomi Mi TV Box in offerta

La potenza e la flessibilità della CPU quad-core dello Xiaomi Mi TV Box S garantiscono prestazioni di elaborazione più rapide e stabili. Con 2 GB di RAM e 8 GB di ROM, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app preferite, accedere a una vasta selezione di video premium e goderti un flusso costante di nuovi contenuti. Puoi installare un gran numero di fantastiche app e giocare di più, tutto senza compromettere le prestazioni del dispositivo.

La risoluzione 4K UHD garantisce una qualità delle immagini straordinaria, con compatibilità Dolby Vision e HDR10+ che ti permettono di percepire ogni dettaglio in modo chiaro e realistico. Inoltre, con il supporto per Dolby e DTS, l’audio di qualità superiore ti regalerà un suono surround tridimensionale più nitido e accurato. Il risultato è un’esperienza visiva e sonora perfetta che trasforma la tua casa in un vero e proprio cinema.

Una delle funzionalità più sorprendenti del Xiaomi Mi TV Box S è il Chromecast integrato. Con un semplice tocco di un pulsante, puoi duplicare in modalità wireless lo schermo dei tuoi dispositivi, come smartphone, tablet o laptop, sul grande schermo della tua TV. Puoi goderti i tuoi video e la musica preferita senza interruzioni, continuando a utilizzare il telefono normalmente per effettuare chiamate e inviare messaggi.

Non perdere l’opportunità di portare il divertimento e l’intrattenimento al massimo con il Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen. Acquista ora su eBay e scopri l’ampia gamma di contenuti disponibili, dai film agli spettacoli, dai giochi alle app. Trasforma la tua TV in un centro di intrattenimento completo e goditi ore di puro divertimento senza dover uscire di casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.