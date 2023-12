Trasforma il tuo iPhone in una Console da Gioco con questo Controller!

Il Backbone One offre un’esperienza di gioco ultra reattiva collegandosi alla porta Lightning del tuo iPhone. Con una latenza inferiore a 9 millisecondi, garantisce un’esperienza di gioco senza ritardi, in cui l’input si traduce immediatamente in azione sullo schermo.

Dotato di una porta Lightning aggiuntiva, il Backbone One consente di ricaricare il tuo iPhone mentre giochi, assicurando che il divertimento non si interrompa mai. Inoltre, la presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm permette di utilizzare le tue cuffie preferite, garantendo un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. Compatibile con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning, fino all’iPhone 14, il Backbone One include un adattatore per garantire un’esperienza ottimale sui modelli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max.

Grazie a Backbone+, si ottiene l’accesso a vantaggi esclusivi e all’app Backbone. L’app funge da hub centralizzato per tutti i tuoi giochi, consiglia nuovi titoli, facilita la connessione con gli amici, offre la possibilità di registrare lo schermo e consente di giocare su qualsiasi schermo. Il design del Backbone One si ispira al controller DualSense di PlayStation 5, offrendo un’esperienza di gioco confortevole e intuitiva. Con questo accessorio, l’esperienza di gioco mobile raggiunge nuovi livelli.