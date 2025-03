Trasforma il sistema di infotainment della tua auto: CarPlay wireless e streaming video senza limiti

Se vuoi trasformare il sistema infotainment della tua auto in un vero centro multimediale avanzato, OTTOCAST Play2Video Pro è l’accessorio che fa per te. Questo CarPlay Ai Box ti permette di goderti CarPlay e Android Auto in modalità wireless, oltre a permetterti di guardare YouTube, Netflix e le app video che preferisci direttamente sullo schermo della tua auto.

Ti basterà collegare il tuo smartphone via wireless e potrai subito usufruire di CarPlay e Android Auto in maniera pratica e veloce. Per utilizzare questo dispositivo basta attaccare il dongle alla porta USB dell’auto, e in pochi secondo il sistema si avvierà in maniera automatica. In questo modo potrai trasformare da subito il sistema di infotainment della tua auto, e in maniera pratica e veloce.

Uno dei punti di forza di questo adattare è la possibilità di guardare video in streaming direttamente sul diplay dell’auto. Grazie ad esso infatti potrai accedere a YouTube, a Netflix e a molte altre app senza toccare il tuo smartphone e, soprattutto, senza l’ingombro di fili.

Grazie al suo potente processore e ad un’interfaccia intuitiva, ti regalerà un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. La sua installazione inoltre è semplicissima: ti basta collegarlo alla porta USB e seguire pochissimi passaggi per configurarlo. In questo modo trasformerai CarPlay cablato in wireless, per un’esperienza più comoda e immediata.

Questo dispositivo offre prestazioni rapide e senza lag, ed è compatibile con le auto prodotte dal 2016 con CarPlay cablato. Non lasciartelo sfuggire con il 13% di sconto e acquistalo immediatamente al prezzo imbattibile di 129,99 euro!