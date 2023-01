Trasforma il Mac mini in un Mac Studio con QUESTO accessorio di Satechi

Qualche giorno fa Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i nuovi SoC Apple Silicon M2 Pro e M2 Max. Parliamo di laptop spaziali, potentissimi, unici nel panorama tech moderno. Tuttavia, ha lanciato anche le nuove generazioni di Mac mini, il PC desktop più economico che vi sia. Oltre alla variante con M2 basico, ha presentato un’iterazione con M2 Pro, rendendo di fatto, il gadget “perfetto” per i professionisti dell’immagine che vogliono un sistema incredibile ma non vogliono spendere oltre 2349€ per il Mac Studio.

In poche parole, la potenza ora non manca di certo, le porte sulla parte posteriore del computer ci sono tutte, ma è ancora un po’ limitato per certi versi. Come fare per renderlo ancora più interessante? Semplice: basta aggiungere un fantastico accessorio di Satechi. Si chiama “USB Type-C HUB” ed è, appunto, un hub multimediale che si collega al Mac mini e ne espande le potenzialità, offrendo una pletora di porte in più, comode da usare e facili da raggiungere. Costa 79,99€ ed è indispensabile pr chi sta possiede o intende acquistare il computer compatto della mela.

Mac mini con HUB di Satechi: la svolta vera

Questo è il primo dispositivo che funziona sia come stand per il Mac mini che come Hub multimediale che si collega al computer mediante USB Type-C.

Collegandolo, avrete a disposizione ben sei porte aggiuntive: una USB Type-C, tre USB 3.0 sempre utili, un lettore per le schede SD (indispensabile se lavorate con le immagini digitali) e un jack audio da 3,5 mm per collegare rapidamente un paio du cuffie da lavoro.

Unitamente a ciò, presenta delle prese d’aria intelligenti che regolano la temperatura e servono per favorire il flusso dell’aria quando il Mac è sotto sforzo. Infine, il design è elegante e sottile e trasforma (almeno esteticamente e sul fronte della versatilità).

Abbiamo definito l’accessorio “perfetto” per Mac mini, ma in realtà è compatibile anche con il Mac Studio. A 79,99€ è quello giusto da acquistare oggi su Amazon.

