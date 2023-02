Trasforma i Joycon in dei volanti: 13€ e GUIDI sulla tua Nintendo Switch

Sei pronto a un pomeriggio di giochi a tutta velocità? Accendi i motori, prendi il volante in mano e tieniti pronto a vincere con questi accessori per la tua Nintendo Switch. Sono proprio delle aggiunte per i tuoi JoyCon che rendono l’esperienza ancora più eccezionale.

Li trovi adesso in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di 13,99€ grazie allo sconto del 30%, non è un ottimo affare? Approfittane subito e aggiungili al tuo carrello per completare il check-out e non perderti questa promozione.

Attiva un abbonamento Amazon Prime per poter usufruire sempre di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Sfreccia sulle piste da corsa con questi volanti di Nintendo Switch

Ti sarà capitato di certo di giocare a qualche gioco di corsa sulla tua Nintendo Switch desiderando però di avere in mano un volente per rendere più divertente la partita. Adesso potrai sfrecciare per il primo posto con questa Coppia di Volanti di Nintendo Switch.

Potrai giocare a qualsiasi gioco di corsa che vorrai se dotato della tecnologia “giroscopio motion” di cui dispongono i joy-con di Nintendo Switch. Sul volante è inoltre segnato in che direzione inserire i tuoi controller per poter iniziare fin da subito a giocare.

Questa coppia di volanti vanno bene sia per i joy-con con della Nintendo Switch Classica che della nuova versione OLED. Vedrai che in questo modo ti sentirai veramente alla guida di una macchina fiammante o di un divertentissimo kart da solo o insieme ai tuoi amici.

Allaccia le cinture e tieniti pronto alla partenza con questa coppia di Volanti che puoi acquistare adesso su Amazon a soli 13,99€ grazie allo sconto del 30%.

Con Amazon Prime li riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.