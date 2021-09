Trasferisci i tuoi dati in sicurezza con Wondershare MobileTrans, scontato al 30%

Se hai appena cambiato telefono e hai la necessità di trasferire tutti i tuoi dati, i ricordi, le foto e le chat in pochi click, affidati a Wondershare MobileTrans, un pratico strumento tutto-in-uno adesso in sconto del 30%. Al prezzo finale di 31,99 euro per Windows e 39,99 euro per Mac avrai quindi a disposizione tutte le risorse necessarie utili a portare con te il tuo piccolo mondo virtuale tascabile, anche appena acquistato.

Alcune pratiche funzioni consentiranno un trasferimento sicuro e veloce. Una volta avviato il software e collegato gli smartphone, sarà possibile selezionare autonomamente quali e quanti dati trasferire in sicurezza, avvalendosi del supporto anche della applicazione ufficiale MobileTrans. Devi trasferire anche le chat di WhatsApp? Niente paura: il programma si occupa anche di effettuare il backup di ogni contenuto presente sull'app di messaggstica verde più famosa, comprese chat e file media, permettendo anche il trasferimento fra sistemi operativi differenti (da Android ad iOS e viceversa) e di procedere anche senza l'utilizzo di un PC.

Alcune piccole raccomandazioni per evitare problemi nel trasferimento: assicurarsi che entrambi gli smartphone abbiano almeno il 60% di batteria e che entrambi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Per evitare la perdita dei dati in caso di problemi, MobileTrans consiglia di effettuare un backup preventivo da conservare in un luogo sicuro, ad esempio il proprio PC. L'operazione è semplice, per i dispositivi iOS basterà utilizzare il tool ufficiale iCloud oppure iTunes, mentre per utenti Samsung il backup si effettua attraverso l'apposito strumento Smart Switch. Differenti marche di telefonini possiedono differenti strumenti ufficiali di gestione dei dati.

Lasciati guidare dalla professionalità Wondershare e acquista MobileTrans al prezzo scontato di 31,99 euro per la versione Windows e 39,99 euro per la versione Mac, risparmiando il 30%.