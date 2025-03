Trapano Avvitatore Xiaomi in sconto a 61€: caratteristiche e dove comprarlo

Il Trapano Avvitatore Xiaomi è la scelta ideale sia per i professionisti che per gli amanti del fai da te. È così semplice da impostare e utilizzare che per entrambe le categorie si rivela eccezionale perché ti fa risparmiare tempo, è preciso ed è pratico da portare sempre con sé. Approfitta subito dell’ottima offerta. Lo acquisti in sconto a 61€ su eBay con il Coupon PSPRMAR25. Il prezzo ufficiale di listino è di 119,99€.

Dotato di un motore brushless di ultima generazione assicura prestazioni stabili e affidabili e non necessita di manutenzione come i trapani tradizionali nei quali è necessario sostituire le spazzole in carbonio. Inoltre, il vantaggio è anche la bassa rumorosità e la conversione di potenza elevata. Insomma, un trapano cordless decisamente resistente e particolarmente longevo.

Il Trapano Avvitatore Xiaomi è anche dotato di un display ad alta risoluzione. Grazie a questa chicca è possibile vedere in tempo reale la modalità di funzionamento e la velocità manuale. Tutto il potere è nelle tue mani perché con un tasto puoi selezionare una delle tre modalità e con la ghiera rotante puoi impostare manualmente la velocità, per avere maggiore precisione.

Trapano Avvitatore Xiaomi: ti arriva completo di tutto e anche di più

Il Trapano Avvitatore Xiaomi in offerta su eBay a 61€ grazie al Coupon PSPRMAR25 arriva a casa tua completo di tutto. All’interno della confezione non trovi solo il trapano, ma anche una serie di accessori per iniziare subito a lavorare. Ecco l’intera dotazione in ordine:

1 Trapano elettrico

1 Custodia

1 Adattatore

1 Cavo di ricarica

1 Contenitore per punte

8 Punte trapano (Punta elicoidale metallo 3/4/5/6; Punta per legno 4/5/6/7)

24 Punte avvitamento (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/T9H/T10H/T15H/T20H/T25H/H3/H4/H5/H6/SL4/SL6/Y1/U2.6/tre alette 2.2)

1 Asta di prolunga

1 Manuale utente

Tutto questo può essere tuo in 3 comode rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna hai la possibilità di pagare un po’ alla volta senza interessi! Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Non perdere altro tempo. Acquista ora il Trapano Avvitatore Xiaomi a soli 61€.