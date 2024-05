Trapano Avvitatore con Valigetta, Kit e 2 Batterie a soli 37€ su eBay

Per te che il fai da te è una questione personale e quasi quotidiana c’è il nuovo Trapano Avvitatore a percussione in offerta su eBay. Ti arriva a casa tua completo di valigetta, kit di utensili e due batterie al litio. Acquistalo adesso a soli 37€ circa appena, invece di 49,90€.

Un’occasione pazzesca per un prodotto di altissima qualità. Potente e preciso, è il compagno ideale di qualsiasi lavoro richieda avvitatura e foratura. Tra l’altro, con eBay, hai la consegna gratuita inclusa nel prezzo e puoi anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero.

Trapano Avvitatore Percussione completo di tutto a 37€

eBay questa volta ha proprio esagerato piazzando il Trapano Avvitatore a percussione in offerta speciale. Oggi è tuo a soli 37€ circa! Devi essere veloce perché sta andando a ruba e la quantità disponibile limitata potrebbe far terminare questa offerta in sold out molto velocemente. Ecco cosa trovi nella confezione:

1 Trapano Avvitatore

2 Batterie

1 Caricatore

1 Valigetta

1 Albero flessibile

9 Prese a bussola

6 Punte per trapano

6 Punte da cacciavite

2 Raccordi

1 Manuale di istruzioni in Italiano

Approfitta subito di questa incredibile promozione! Speriamo solo che sia ancora disponibile. Acquistalo immediatamente a soli 37€ circa, invece di 49,90€. Lo trovi solo su eBay e ti arriva a casa con spedizione gratuita.