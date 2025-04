Trapano avvitatore a percussione con valigetta, 2 batterie e accessori a SOLO 37€

Oggi ti segnaliamo una grandissima promozione soprattutto se sei un amante del fai da te. Corri su eBay e potrai mettere le mani su questo trapano avvitatore a percussione con valigetta, 2 batterie e accessori a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

C’è dunque uno sconto sul prezzo di listino del 25% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto di portarti a casa un attrezzo utilissimo per tanti lavori. Se preferisci potrai anche pagarlo in tre rate da 12,50 euro a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché ovviamente una promozione così allettante non potrà durare a lungo.

Trapano avvitatore con tutto incluso a pochissimo

Il rapporto qualità prezzo di questo trapano avvitatore è veramente qualcosa di eccezionale e difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Oltre ad avere una marea di accessori all’interno per tanti lavori possiede una comodissima valigetta per il trasporto. E le 2 batterie da 21V ti consente di usarlo per tutto il tempo che vuoi. Mentre una è sotto carica con l’altra puoi continuare a lavorare.

Possiede un mandrino autoserrante per un cambio di punte velocissimo e 25 marce della coppia tra cui scegliere in base ai lavori che dovrai fare. Due velocità regolabili con un grilletto sensibile alla pressione ti consentiranno di fare qualsiasi cosa. Inoltre la modalità di percussione ti permette di forare anche le pareti più dure senza problemi. Ha un’impugnatura ergonomica, una luce a LED per vedere al meglio dove sta lavorando ed è molto pratico e leggero.

La soluzione perfetta per i lavoretti a casa oggi costa pochissimo. Dunque non aspettare che l’offerta scada o le unità disponibili si esauriscano. Vola su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a percussione con valigetta, 2 batterie e accessori a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.