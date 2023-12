Trapano avvitatore a percussione con 2 batterie a 34€ è un AFFARE

Approfitta velocemente di questa promozione perché sono certo che non durerà a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e metti nel tuo carrello questo trapano avvitatore a percussione a soli 34,64 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Questo è assolutamente un prezzaccio, anche perché siamo di fronte a un prodotto di ottima qualità. E incluso nell’offerta troverai 2 batterie, diversi accessori e la pratica valigetta per riporre tutto all’interno. Un’occasione unica, da non farsela scappare per nessun motivo al mondo.

Trapano avvitatore con percussione e 2 batterie potenti

Questo trapano avvitatore è adatto per qualsiasi lavoro, dai quelli piccoli di casa fino a quelli più grandi. Sarai in grado di forare pareti, mobili, assi di legno, plexiglas e ferro. Potrai anche avvitare e svitare velocemente. Ha 25 marce della coppia che potrai impostare e due velocità regolabili in base al lavoro che devi fare.

Ha una potenza da 750 W e una velocità a vuoto di 1350 giri al minuto. Ogni batteria ha una capacità di bene 3.000 mAh ed è quindi in grado di durare fino a 3 ore. E in confezione ne troverai 2 quindi non ti fermi mai. All’interno della comoda valigetta troverai anche diverse punte, un albero flessibile, 2 raccordi e il caricatore.

Una promozione con i fiocchi che naturalmente durerà poco. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a percussione a soli 34,64 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.