Trapano avvitatore Bosch: set ESCLUSIVO Amazon in forte sconto (-22%)

Vuoi avere un trapano avvitatore di qualità, affidabile e conveniente? Allora non puoi perderti questa offerta speciale: il trapano avvitatore Bosch in offerta a tempo su Amazon a 112,70 euro invece di 144,31.

Si tratta di un set esclusivo Amazon, che include il trapano avvitatore Bosch, due batterie al litio da 12 V, un caricabatterie rapido, una valigetta e 39 accessori. Approfittane subito prima che sia troppo tardi.

Trapano avvitatore Bosch: un affare imperdibile

Il trapano avvitatore Bosch è uno strumento versatile e potente, che ti permette di forare e avvitare con facilità e precisione. Lo strumento vanta una coppia di serraggio di 30 Nm, che ti garantisce una forza ottimale per ogni tipo di materiale: inoltre ha anche una velocità variabile da 0 a 400 o da 0 a 1300 giri al minuto, che ti permette di adattare la velocità in base al lavoro da svolgere. Non manca una luce LED integrata, che ti permette di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il design ergonomico e leggero, con un peso di solo 1 kg, ha una forma che si adatta alla tua mano. La batteria al litio da 12 V ti offre una lunga durata e una ricarica rapida. Con il set esclusivo Amazon, hai due batterie al litio incluse, che ti permettono di lavorare senza interruzioni. Inoltre, hai anche un caricabatterie rapido, che ti permette di ricaricare le batterie in solo 60 minuti.

Il set esclusivo Amazon include infine una valigetta e 39 accessori, tra cui punte per forare il legno, il metallo e la pietra, punte per avvitare e inserti magnetici. Con questi accessori, puoi svolgere ogni tipo di lavoro in modo semplice e pratico. La valigetta ti permette anche di trasportare e conservare il trapano avvitatore Bosch e gli accessori in modo sicuro e ordinato.

Acquista il trapano avvitatore Bosch in offerta a tempo su Amazon a 112,70 euro invece di 144,31. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.