Trapano avvitatore a batteria con 25 accessori e valigetta a soli 38€

Semplifica e velocizza i lavoretti a casa con un attrezzo indispensabile che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Vuoi sapere di che si tratta? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 38,93 euro, invece che 49,99 euro.

Goditi lo sconto del 22% per avere un bel risparmio e soprattutto un gadget utilissimo. Avvita i pensili della cucina, le mensole nel garage o monta e smonta i mobili nelle stanze. Fora la parete per appendere quadri o per costruire oggetti in legno. Tutto questo con una spesa davvero piccola.

Trapano avvitatore a batteria da prendere subito: 4 ragioni

Potenza: ha una batteria da 20V che quindi garantisce un’ottima potenza e ti permette di lavorare facilmente su ogni materiale.

Impostazioni: è dotato di 25 modalità + 1 della coppia e due velocità di trasmissione. Il grilletto e sensibile e ti permette di regolare la forza in base a quant premi.

è dotato di 1 della coppia e di trasmissione. Il grilletto e sensibile e ti permette di regolare la forza in base a quant premi. Design: è molto leggero e maneggevole e ha un impugnatura antiscivolo ed ergonomica che ti permette di lavorare per diverso tempo senza sforzo.

è molto e e ha un impugnatura antiscivolo ed ergonomica che ti permette di lavorare per diverso tempo senza sforzo. Accessori: in confezione trovi una bellissima e pratica valigetta che, oltre a permetterti di riporlo e trasportarlo agevolmente, ti permette di avere tantissimi accessori. Ad esempio trovi punte per forare diversi materiali, viti e brugole.

Se a tutto questo ci aggiungi che il prezzo è praticamente per terra quello che rimane da fare è solo completare l’acquisto prima che l’offerta sparisca. Quindi vai subito su Amazon e portati a casa questo trapano avvitatore a batteria a soli 38,93 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.