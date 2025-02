Trapano avvitatore, 2 batterie, 24 accessori e custodia: prezzo SHOCK (29€)

La soluzione perfetta per ampliare la tua collezione di utensili per i lavori manuali, senza scendere a compromessi con la qualità e senza spendere un patrimonio! Questo trapano avvitatore wireless, in kit con 2 batterie, 24 accessori e comoda valigetta, puoi portarlo a casa 29,99€ appena senza il minimo costo aggiuntivo per le spedizioni. Un’occasione eBay che è un vero Peccato lasciarsi sfuggire.adesso il tuo ordine per assicurarti un ottimo affare: la disponibilità in scorta è limitata.

Questo genere di prodotti risulta immediatamente super versatile perché può essere utilizzato in tantissimi contesti. Infatti, puoi sfruttarlo per avvitare oppure svitare, anche le viti più ostinate, ma non solo! Infatti, grazie alla sua funzionalità di trapano anche la foratura di materiali come la muratura oppure il legno non costituirà un problema. Potrai testare la sua qualità immediatamente, grazie all’ampia dotazione di accessori che riceverai con l’utensile. Fra bit e inserti avrai a disposizione ben 24 articoli per provare immediatamente le performance di questo ottimo prodotto.

Come anticipato in apertura, a corredo ricevi anche 2 batterie, che ti garantiranno molto tempo di utilizzo senza il minimo vincolo dei cavi: non avrai mai bisogno di cercare prese elettriche prima di utilizzare il tuo trapano avvitatore.

Un’occasione eBay super speciale, che non puoi assolutamente perdere! Completa velocemente l’ordine e prendi tutto il kit a 29,99€ appena. Le spedizioni non prevedono alcun costo aggiuntivo: arriverà tutto all’indirizzo scelto nel giro di poco tempo. Fa in fretta: si tratta di promozioni a tempo limitato.