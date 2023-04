Train Sim World 2 Rush Hour: la Deluxe Edition per PS5 in sconto

Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition è il gioco di simulazione di treni più famoso, disponibile per la console PS5. Questo titolo offre un’esperienza di guida realistica e coinvolgente, grazie alla sua grafica di alta qualità e alla tecnologia all’avanguardia utilizzata. Inoltre, grazie a uno sconto del 17% su Amazon, questo incredibile gioco oggi può essere tuo a soli 27,18 euro.

Train Sim World 2 Rush Hour: tutti gli appassionati di giochi di simulazione e treni dovrebbero averne uno

Una delle caratteristiche più interessanti di Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition è il nuovo sistema passeggeri. Questo sistema aggiunge una maggiore varietà di passeggeri e aumenta il volume di passeggeri durante le ore di punta, ricreando l’atmosfera frenetica della Rush Hour. Questo rende il gioco ancora più realistico e coinvolgente, mettendo il giocatore nella pelle di un autentico conducente di treni.

Un’altra funzione interessante è il Livery Designer. Questo strumento facile da usare consente di personalizzare le livree dei propri locomotori in modo da renderle uniche e personalizzate. Questa funzione aggiunge un tocco di creatività a Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition, consentendoti di creare il look perfetto per il tuo treno.

Il Scenario Planner è un altro strumento che offre una grande libertà ai giocatori. Consente di creare i propri scenari personalizzati, guidando il treno dove si vuole, quando si vuole. Questo rende Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition ancora più coinvolgente e ti permette di creare la tua avventura ferroviaria unica.

Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition offre anche una vasta gamma di viaggi, che permettono di esplorare oltre 24 ore di gioco. Ci sono molte sfide da affrontare, servizi da completare e molto altro ancora. Inoltre, questo titolo dispone di moduli di formazione dettagliati per ogni locomotiva presente nel gioco. Ciò significa che potrai imparare tutto ciò che c’è da sapere per condurre il treno, dall’avvio alla guida al mantenimento degli orari stabiliti. Questo rende il gioco anche più educativo, permettendoti di imparare le competenze necessarie per diventare un vero conducente di treni.

In conclusione, Train Sim World 2: Rush Hour – Deluxe Edition è un gioco di simulazione di treni eccezionale che offre molte funzioni interessanti e una grafica di alta qualità. Con il 17% di sconto su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo titolo e iniziare la tua avventura ferroviaria ad un prezzo di soli 27,18 euro.

