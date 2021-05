Desideri anche tu provare un localizzatore intelligente? Un tracker smart, da attaccare agli oggetti che non vuoi perdere, ma non ti va di spendere troppo? Su Amazon puoi comprarne uno con 1,49€ appena e spedizioni super economiche.

Localizzatore smart in super offerta su Amazon

Un oggetto simpatico sotto il punto di estetico, ma soprattutto incredibilmente utile. Infatti, lo attacchi come faresti con un portachiavi qualsiasi agli oggetti che mai vorresti perdere. Poi, lo configuri con lo smartphone, sfruttando la connessione Bluetooth e, da quel momento in poi, non rischierai più di perdere quello a cui tieni di più.

Un investimento minimo, per un prodotto decisamente interessante, che funziona a batteria (quelle a bottone, di tipo CR2032) ed offre uno standby lunghissimo, di più di 3 mesi.

Per avere subito questo localizzatore a prezzo regalo da Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo ad appena 1,49€ prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono super economiche (solo 1,98€), seppur non rapide.

