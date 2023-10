Tracker GPS per auto: un'OCCASIONE da non perdere

Se hai mai desiderato avere il controllo totale sulla tua auto, moto, o qualsiasi veicolo, oggi è il giorno fortunato. Presentiamo il tracker GPS per auto che sta conquistando Amazon con la sua potenza e affidabilità. E il meglio? Puoi avere questo incredibile dispositivo con uno sconto del 19% solo per pochissime ore. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 60,78 e uro.

Tracker GPS per auto: le scorte a disposizione sono limitate

Questo tracker GPS è dotato di un magnete potente che consente un’installazione rapida e stabile. Basta attaccarlo a qualsiasi superficie metallica e sei pronto a partire. Si sconsiglia l’installazione sotto l’auto, ma con questo magnete potente, puoi trovare facilmente un punto sicuro e nascosto nel tuo veicolo.

Monitoraggio in tempo reale con report e cronologia degli ultimi 6 mesi direttamente sulla tua app gratuita. Puoi impostare vari tipi di allarme come allarme batteria scarica, allarme vibrazione, allarme velocità eccessiva e persino un allarme SOS in caso di emergenza. Hai il controllo completo a portata di mano.

Grazie alla tecnologia GPS/A-GPS/Beidou/LBS, questo tracker offre un posizionamento preciso fino a 5 metri. La funzione di tracciamento in tempo reale ti permette di vedere esattamente dove si trova il veicolo in ogni momento, direttamente dall’app sul tuo dispositivo Android o iOS.

Imposta un geofence attorno al tuo veicolo e ricevi avvisi istantanei sul tuo telefono se il veicolo entra o esce da quell’area. È come avere una barriera invisibile che protegge il tuo veicolo 24/7.

La batteria al litio da 10000 mAh offre un’incredibile autonomia fino a 150 giorni in standby o 2 mesi di utilizzo quotidiano. E con il design impermeabile IP58, questo tracker è costruito per resistere agli elementi, che si tratti di pioggia, polvere o urti.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per proteggere il tuo veicolo e avere la tranquillità che meriti. Ma affrettati, l’offerta terminerà fra pochissime ore. Clicca ora e ottieni il tuo tracker GPS per auto con uno sconto del 19% esclusivamente su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 60,78 euro. Non perdere altro tempo, questa occasione finirà fra pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.