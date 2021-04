Un tracker GPS niente ha da condividere con i tracker NFC: è più completo e puoi controllare – grazie alla connettività dati – la posizione del dispositivo da remoto. Non importa la distanza. Insomma, un oggetto prezioso, che ora da Amazon porti a casa a prezzo bassissimo: solo 13€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Tracker GPS in super offerta su Amazon

Piccolissimo nelle dimensioni, questo dispositivo ha bisogno di una scheda SIM per funzionare, naturalmente. Dopo questo step, non dovrai far altro che collegare il dispositivo allo smartphone e potrai gestirlo tramite applicazione.

Per cosa può essere utile? Tantissimi scopi, infiniti. Infatti, essendo molto piccolo, potrai posizionarlo praticamente ovunque: nello zaino dei tuoi bambini, in macchina, nella moto, sul collare del cane (o del gatto).

Quando ne avrai necessità, potrai aprire l’applicazione di gestione del tracker e controllarne la posizione in qualsiasi momento. Insomma, un oggetto fondamentale e super utile, che ora su Amazon ti costa pochissimo. Inoltre, componendo il numero della SIM all’interno del dispositivo, può diventare una vera e propria cimice ambientale: senti quello che accade, senza che il dispositivo emetta alcun suono.

Per portarlo a casa, tutto quello che devi fare è collegarti su Amazon, mettere il tuo tracker GPS nel carrello e completare l’acquisto prima che la promozione finisca.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre occasioni, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

