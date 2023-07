TP-Link: il ripetitore che VELOCIZZA internet in tutta casa a 29€

🔔 L’offerta purtroppo è scaduta, ma puoi acquistare lo stesso prodotto usato come nuovo addirittura a meno. Se invece preferisci qualcosa di immacolato dai un’occhiata a quest’ottima offerta sempre TP-Link a 16,38 euro, invece che 23,99 euro. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

“Qui non prende” sarà una parola che userai mai più in casa se ti avvali di questa offerta che ti sto per segnalare. Oggi con una piccola spesa puoi portarti a casa un gadget utilissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il ripetitore WiFi TP-Link a soli 29,78 euro, invece che 39,90 euro.

Questa è davvero un’occasione da non perdere perché puoi beneficiare di uno sconto del 25% e quindi avere un ottimo risparmio e un ottimo dispositivo. Soprattutto se hai una casa grande o disposta su più piani un solo modem non basta. Con questo WiFi Exstender che funziona anche da Access point, non avrai più nessun problema.

TP-Link: connessione veloce e semplice configurazione

Se non vuoi spendere tanto e avere comunque un ottimo risultato sicuramente questo ripetitore WiFi è quello che stai cercando. La configurazione è semplicissima. Infatti dovrai solo inserirlo in una delle prese di casa tua, premere il pulsante WPS sul tuo Router e quindi lo stesso pulsante sul ripetitore. In pochi secondi il segnale Internet di casa tua sarà perfettamente stabile e veloce ovunque.

È dotato di una velocità di 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. Quindi potrai sfruttare la banda che preferisci in base alla vicinanza e al tuo dispositivo. Potrai tranquillamente vedere streaming in 4K e giocare online senza nessuna perdita di segnale. Ed è compatibile con tutti gli operatori.

Non aspettare che sia troppo tardi. È chiaro che un’offerta così vantaggiosa durerà un soffio quindi devi essere rapido. Vai subito su Amazon dunque e acquista il tuo ripetitore WiFi TP-Link a soli 29,78 euro, invece che 39,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

