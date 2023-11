TP-LINK Mercusys MS105GS occasione da non perdere a soli 13,99€

Con il router TP-Link Mercusys MS105GS in promozione potrete godere di un’occasione mozzafiato che vi risolverà qualsiasi problema di collegamento a casa. Correte su Amazon e acquistatelo a soli 13,99 euro con uno sconto del 18%.

TP-Link Mercusys MS105GS: caratteristiche principali

Espandere la rete cablata non è mai stato così semplice e veloce grazie al dispositivo MS105GS che vi consentirà di espandere la rete con nuove porte LAN, collegando in modo stabile dispositivi come PC Desktop, Smart TV, stampanti e tanto altro. Tutte le porte di MS105GS sono dotate di Auto-MDI/MDIX, che elimina la necessità di cavi e rileva la velocità di collegamento dei dispositivi connessi. Grazie alla tecnologia Half/Full Duplex e all’apprendimento degli indirizzi MAC, MS105GS vi offre fino a ben 10 Gbps di capacità di switching.

E non finisce qui, il dispositivo regola automaticamente il consumo energetico in base allo stato del collegamento e alla lunghezza del cavo per limitare l’impatto ambientale della rete. Il router presenta una protezione in metallo molto resistente che offre una dissipazione ottimale del calore e un’eccellente protezione dalle interferenze di segnale, per la massima stabilità delle apparecchiature e una lunga durata della rete. L’assenza di ventola lo rende perfetto per lavorare in ambienti silenziosi.

TP-Link Mercusys MS105GS Switch

