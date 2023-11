TP-Link M7000: SCONTO imperdibile per il Black Friday su Amazon

L’innovativo router portatile TP-Link M7000 è oggi disponibile con uno sconto imperdibile del 14% su Amazon, grazie alle promozioni del Black Friday. Lanciato nel 2023, questo dispositivo di alta qualità offre prestazioni di rete eccezionali e una serie di funzionalità che lo rendono il compagno ideale per rimanere connessi ovunque tu vada. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 42,99 euro.

TP-Link M7000: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Con la capacità di supportare la rete 4G LTE di ultima generazione, il TP-Link M7000 può raggiungere velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps (la velocità dipende dalla connessione della SIM). È compatibile con tutti gli operatori in Italia, tra cui iliad, ho mobile, kena, e altri. È importante notare che per garantire un utilizzo senza intoppi, è consigliabile disattivare il codice PIN della SIM da uno smartphone prima dell’uso e verificare i parametri (APN) con l’operatore di rete nel caso in cui l’M7000 non rilevi la scheda SIM.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del TP-Link M7000 è la possibilità di condividere facilmente la connessione Wi-Fi con fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Basta inserire una scheda SIM 4G per creare un hotspot Wi-Fi dual band e condividere istantaneamente la connessione con tablet, telefoni cellulari, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora.

Il dispositivo si distingue anche per la sua attenzione al risparmio energetico. La modalità di risparmio energetico è abilitata per impostazione predefinita, consentendo al TP-Link M7000 di spegnere il Wi-Fi quando i dispositivi wireless non sono connessi per 10 minuti. Per ripristinare la connessione, basta premere il pulsante di accensione o disabilitare la modalità di risparmio energetico.

Con una batteria da 2000 mAh, il TP-Link M7000 è il compagno di viaggio perfetto per rimanere connessi in movimento. Per un utilizzo intensivo, si consiglia di optare per i router 4G come TL-MR6400 o Archer MR600. La temperatura di esercizio suggerita è compresa tra 0 °C e 35 °C, evitando l’uso del prodotto ad alte temperature. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 42,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.