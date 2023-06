TP-Link M7000 LTE (2023): il router "saponetta" a un prezzo SPECIALE

Le reti WiFi pubbliche sono sempre più numerose, ma possono esserci anche problemi di privacy (a meno che non si usi una VPN). L’alternativa più sicura è un router mobile 4G come il TP-Link M7000 (versione del 2023) che Amazon propone attualmente a prezzo scontato. La “saponetta” tecnologica può essere acquistata al prezzo di 49,99 euro.

TP-Link M7000: router LTE portatile a un prezzo bomba

Il TP-Link M7000 è poco più grande di una carta di credito (le dimensioni sono ‎5.67 x 9.4 x 1.98 cm con un peso di appnea 50 grammi), quindi può essere portato comodamente in tasca. Sulla parte frontale ci sono il pulsante di accensione e tre LED che indicano lo stato delle connessioni (WiFi e 4G) e il livello di carica della batteria. Lungo un lato c’è invece la porta micro USB per la ricarica della batteria rimovibile da 2.000 mAh che offre un’autonomia fino a 8 ore. Il router mobile può essere facilmente aperto per inserire la SIM card. Oltre allo standard WiFi 802.11b/g/n a 2,4 GHz, il TP-Link supporta tutte le frequenze delle reti 4G comprese tra 800 e 2.600 MHz. Le velocità massime sono 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Altre caratteristiche sono il supporto per WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering e DHCP. Il router consente di condividere la connessione ad Internet tra un massimo di 10 dispositivi. Per una comoda gestione è possibile utilizzare l’app tpMifi per Android e iOS. Il TP-Link M7000 è disponibile su Amazon al prezzo di 49,99 euro, invece di 59,99 euro grazie allo sconto del 17%.

