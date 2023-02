Tp-Link Hub USB 3.0: con lo sconto FOLLE del 50% è da prendere subito

Il Tp-Link Hub USB 3.0 – 4 in 1 è un prodotto molto conveniente che permette di estendere le porte USB del tuo computer e trasformare quindi una porta USB in 4 porte USB 3.0. La cosa migliore di questo hub dati portatile è che è in vendita su Amazon ad un prezzo ASSURDO scontato del 50%. Questo significa che è possibile acquistarlo per soli 9,99 euro, il che lo rende un’offerta unica da non farsi scappare per aumentare la produttività durante il lavoro, ma rimanendo minimal e ordinati sulla propria postazione.

Tp-Link Hub USB 3.0: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Tp-Link Hub USB 3.0 è compatto e conveniente, con dimensioni di 71 x 71 x 16.6 mm, è fatto per durare grazie all’alloggiamento in ABS ultra robusto che, non solo rende il dispositivo incredibilmente resistente, ma ti consente anche di connetterti con stile.

Ogni porta del Tp-Link Hub USB 3.0 ha indicatori LED indipendenti, per conoscere facilmente lo stato di lavoro. Inoltre, le 4 porte USB 3.0 estese supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0, retrocompatibile con USB 2.0/1.1. Questo significa che è possibile trasferire grandi quantità di dati in pochissimo tempo, aumentando la produttività e risparmiando tempo prezioso.

Il design del cavo pieghevole è un’altra caratteristica interessante di questo Hub portatile. Questo rende più comodo lo stoccaggio o il viaggio, quindi è perfetto per chi lavora in movimento.

Tp-Link è un’azienda leader nel settore di questi accessori e ha una lunga storia di prodotti di alta qualità forniti ai propri clienti. La qualità costruttiva di questo Hub dati portatile è un esempio di questo impegno per la qualità e la durata del prodotto.

Inoltre, questo Hub portatile è ampiamente compatibile, senza la necessità di installare driver o software. È adatto per sistemi Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X e Linux. Ciò significa che è possibile utilizzarlo con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi.

In conclusione, il Tp-Link Hub USB 3.0 – 4 in 1 è un prodotto molto conveniente e utile per chiunque abbia bisogno di espandere le porte USB del proprio computer. Con l’offerta assurda del 50% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo ad un prezzo di soli 9,99 euro. Affrettati prima che gli ultimi pezzi disponibili si esauriscano, questo prodotto sta andando a ruba.

