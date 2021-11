TP Link è la tua casa è al sicuro: tutto in un prodotto

Se sei alla ricerca di un mezzo che possa mettere in sicurezza il tuo appartamento, la telecamera di TP Link è ciò che fa al caso tuo. Piccola e funzionale ti basta installarla per avere sempre un occhio su una stanza della tua abitazione o su un punto strategico all'interno della tua casa. Non serve nient'altro che una connessione WiFi ed il gioco è fatto. In promozione su Amazon la fai diventare tua a soli 22,99€, un prezzo veramente ottimo.

Le spedizioni avvengono in appena un giorno lavorativo con i servizi Prime Garantiti. Non li hai? Non ti preoccupare.

TP Link: come mettere in sicurezza la tua casa

Come ti ho già detto questa telecamera di sicurezza TP Link è di una comodità assurda. Con le sue dimensioni ridotte la piazzi praticamente dove vuoi per avere a portata di mano un mezzo efficiente con cui sapere cosa succede in casa tua.

Si collega al WiFi e mediante l'applicazione che scarichi sullo smartphone la gestisci in tempo reale. Infatti non solo riprende tutto ciò che accade ma è dotata altresì di:

visione notturna per le ore di buio;

per le ore di buio; audio bidirezionale con cui ascoltare o parlare;

con cui ascoltare o parlare; notifiche in tempo reale se viene rilevato qualcosa di strano.

Ti faccio sapere che è compatibile anche con gli assistenti intelligenti quindi se li hai sfruttali a pieno.

Acquista subito la tua telecamera di sicurezza TP Link su Amazon a soli 22,99€. Con l'abbonamento Prime la ricevi praticamente in 24 o 48 ore. Se invece non sei abbonato non ti resta che optare per le spedizioni presso i punti di ritiro. Così non solo risparmi i costi legati a queste ultime, ma accorci anche i tempi di ricezione.