TP-Link Deco X50-5G: il router Wi-Fi 6 Mesh con slot per SIM 5G è in offerta

Il TP-Link Deco X50-5G è uno Smart Router 5G Mesh WiFi 6 che offre prestazioni di altissimo livello e la flessibilità di connessione tramite SIM card. Attualmente in offerta su Amazon a soli 349,99€, con uno sconto del 22%. Normalmente lo pagheresti ben 449,99€ – e anche per questo ti consigliamo di fare in fretta e non perdere assolutamente questa offerta!

Questa unità Deco è in grado di sfruttare il segnale mobile 4G/5G, consentendo di creare una rete Mesh senza interruzioni di segnale anche in assenza di linea fissa. Basta inserire una SIM Card per essere subito pronti a navigare. Con velocità fino a 3.4Gbps, il Deco X50-5G offre prestazioni eccezionali. Supporta lo standard Wi-Fi 6 802.11ax con velocità fino a 2.402Mbps in 5GHz e 574Mbps in 2.4GHz, perfetto anche per ambienti con molti dispositivi connessi.

Stiamo parlando di uno dei pochissimi modem con slot Sim in grado di creare una rete Mesh in commercio. E lo fa straordinariamente offrendo prestazioni rapide e stabili in tutta la tua casa.

L’unità Deco è dotata di 3 porte LAN-WAN auto-sensing (1x 2.5Gbps + 2 Gigabit) e uno slot per Nano SIM-Card compatibile con tutti gli operatori telefonici. Dispone anche di 2 jack per antenna esterna LTE-5G, utili per migliorare la ricezione del segnale.

L’app Deco semplifica l’installazione e la gestione della rete. Puoi anche monitorare i dispositivi connessi e sfruttare funzionalità avanzate come il Parental Control, lo Scanner di Rete e la Quality of Service.

D’interessante c’è anche la funzione Home Shield, che implementa funzionalità come il Parental Control per una rete sicura, il monitoraggio delle minacce tramite il Scanner di Rete e la priorità di banda per i dispositivi che richiedono prestazioni elevate.

Con uno sconto del 22%, questa è un’opportunità da non perdere. Acquista il TP-Link Deco X50-5G su Amazon e trasforma la tua connessione Internet in qualcosa di eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.