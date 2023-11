TP-Link Archer VX1810v in super offerta (-29%) su Amazon: internet fino a 1,8Gbps

Avere una connessione Internet affidabile e veloce è essenziale per una vasta gamma di attività, tra cui lo streaming, il download, il gaming e la comunicazione. Il TP-Link Archer VX1810v è un modem router VDSL/ADSL progettato per offrire una connessione di nuova generazione che soddisfa tutte le tue esigenze digitali.

Grazie all’offerta di Amazon di oggi, questo moderno e avanzato router può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. Normalmente proposto 119,99€, oggi puoi acquistarlo 84,99€ grazie ad un generoso sconto del 29%.

Con il TP-Link Archer VX1810v, puoi godere di velocità Wi-Fi eccezionali fino a 1,8 Gbps. Questo significa che puoi goderti lo streaming senza buffering, il download rapido dei file e un’esperienza di gioco senza interruzioni. La banda a 5 GHz offre una velocità di 1201 Mbps, mentre la banda a 2,4 GHz offre 574 Mbps.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, puoi connettere più dispositivi alla rete simultaneamente senza subire ritardi. Questo è reso possibile dalla combinazione di tecnologie come OFDMA, MU-MIMO e Beamforming, che migliorano la gestione del traffico e la copertura Wi-Fi.

Il rrouter Archer VX1810v è dotato della tecnologia Super VDSL, in particolare del profilo VDSL2 35b. Questa tecnologia consente velocità Internet eccezionali fino a 350 Mbps, ideale per streaming e download veloci. Inoltre, la tecnologia G.vector garantisce una stabilità di trasmissione dati avanzata.

Questo modem router è compatibile con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL. Supporta anche la connessione in fibra e via cavo tramite la porta Ethernet. Inoltre, dispone di una porta USB che ti consente di collegare servizi Internet 3G/4G, garantendo una connessione di backup in caso di interruzione della connessione principale.

Il TP-Link Archer VX1810v supporta la tecnologia mesh standard, consentendo di espandere la copertura Wi-Fi in tutta la casa. In questo modo, puoi navigare, giocare e lavorare in qualsiasi parte della tua abitazione senza perdere segnale.

Con Wi-Fi 6, Super VDSL, e molte altre funzionalità avanzate, questo modem router ti offre una connessione di nuova generazione che può gestire tutte le tue esigenze digitali. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soli 84,99€!

