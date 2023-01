TOT: conto aziendale con 1 MESE GRATIS

TOT è il conto corrente aziendale by Banca Sella con carta di credito inclusa, IBAN italiano e molto altro. In questo periodo è in promozione con PRIMO MESE GRATIS! Inoltee, questa soluzione è disponibile anche per un solo mese visto che il recesso è sempre gratuito per qualsiasi motivo.

Vediamo cosa offre questo conto e come richiedere l’apertura direttamente ONLINE in pochi semplici passi.

TOT: il conto aziendale che ti sorprenderà!

Il conto TOT offre in realtà due piani che variano a seconda delle proprie esigenze. Vediamo cosa offrono entrambi e i loro costi:

Essential : il piano più economico prevede un codice IBAN italiano, 100 operazioni in uscita comprese ogni anno ed operazioni in entrata illimitate e senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, troviamo anche la carta di credito VISA Business inclusa senza alcun costo extra. Tutto questo è incluso a soli 70 euro all’anno con il piano annuale. Altrimenti, il prezzo ammonta a 7 euro al mese .

: il piano più economico prevede un codice IBAN italiano, comprese ogni anno ed operazioni in entrata illimitate e senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, troviamo anche la carta di credito senza alcun costo extra. Tutto questo è incluso a soli 70 euro all’anno con il piano annuale. Altrimenti, il prezzo ammonta a . Professional: il secondo piano è anche quello con più operazioni in entrata. In questo caso, sono comprese ben 250 operazioni in entrata. Anche con questo piano troviamo la carta di credito VISA Business, operazioni senza limiti in entrata e l’assistenza prioritaria. Il tutto a 150 euro annui, oppure, a 15€ al mese.

I due piani godono entrambi della prima mensilità completamente gratuita. Inoltre, la carta di credito inclusa è di tipo Dual-Mode. Ciò significa che potrà essere utilizzata sia come carta di debito che come carta di debito. Grazie al circuito VISA è possibile utilizzare la carta anche con Google Pay e a breve anche con Apple Pay.

Il conto corrente offre bonifici inclusi con il piano, la possibilità di pagare gli F24 ordinari, semplificati, accise e pagoPA. TOT però ha voluto semplificare la vita a tutti coloro i quali intendono aprire questo conto aziendale. Infatti, grazie ai collegamenti con Entratel e Fisconline è possibile delegare il pagamento di tributi e tasse al proprio commercialista.

