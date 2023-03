Toshiba lancia una BOMBA: Smart Fire TV da 43 pollici a 50€ in MENO

Non perdere questa occasione per avere tutto l’intrattenimento che desideri in un solo dispositivo che ora puoi anche acquistare in sconto. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello la Smart Fire TV da 43 pollici Toshiba a soli 269 euro, invece che 319 euro.

Questo sconto del 16% fa sprofondare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Toshiba: la Smart Fire TV da 43 pollici che tutti vogliono

La Smart Fire TV Toshiba ha una diagonale da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e un design moderno dai bordi sottili, per garantire un’immersione completa nei tuoi contenuti video. Grazie alla Fire Tv integrata potrai scaricare migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e tantissimi altri.

La tecnologia Tru Picture offre immagini più dettagliate e nitide, anche quando le atmosfere del film o serie TV sono tetre. I colori intensi e vividi ti permetto di cogliere anche i più piccoli dettagli, che altrimenti non vedresti. Il Dolby Atmos riproduce un suono coinvolgente che ti catapulta nell’azione. E con il telecomando integrato puoi usare la tua voce per gestire le app e cambiare i canali.

Approfitta anche tu di questa opportunità, ma sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Smart Fire TV da 43 pollici Toshiba a soli 269 euro, invece che 319 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

