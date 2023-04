Torna la Xiaomi TV Stick 4K a soli 39€ solo su eBay

Rendi smart il tuo televisore con la Xiaomi TV Stick 4K a soli 39 euro, invece di 69,99 euro. A un prezzo così ridotto e particolarmente vantaggioso ottieni un intrattenimento con i fiocchi. In un unico posto avrai tutte le tue piattaforme di streaming live e on demand preferite a portata di telecomando. Sbrigati perché con questo sconto sta andando a ruba.

Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 13 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi TV Stick: la qualità in 4K ti lascerà senza parole

Entra in una nuova era con la Xiaomi TV Stick 4K. Poco più grande di una pendrive, questo dispositivo ti permette di portare sempre con te Android TV e tutte le piattaforme di streaming utili. Inoltre, avrai la migliore esperienza visiva grazie all’uscita 4K ad altissima risoluzione combinata con la tecnologia Dolby Vision. Goditi un’esperienza video immersiva e coinvolgente.

Integrato ha anche Google Assistant per rendere ancora più smart il tuo televisore. Potrai accedere rapidamente e con estrema facilità a tantissimi contenuti di intrattenimento, cercare informazioni e controllare i tuoi dispositivi domestici smart direttamente dallo schermo. In più offre il riconoscimento vocale ai televisore più datati. Acquistala ora a soli 39 euro, anziché 69,99 euro, la consegna è gratuita e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

