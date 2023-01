Torna in SUPER OFFERTA il mini robot aspirapolvere, su Amazon al 51%

Ti segnalo questa offerta che è un ritorno inaspettato a un prezzo davvero da non credere. Se fai veloce ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant a soli 135,99 euro, invece che 279,99 euro.

Goditi questo spettacolare sconto del 51% e, se preferisci, puoi anche pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo robot si distingue per il suo design compatto. Infatti è stato pensato per arrivare in ogni angolo di casa tua, garantendo una pulizia profonda e precisa. È silenzioso, ha un’aspirazione potente e un’ottima batteria che dura a lungo.

Robot aspirapolvere Lefant a un prezzo bassissimo

Questo robot aspirapolvere ha una circonferenza di soli 28 cm, il che lo rende perfetto per arrivare negli angoli più difficili. Si infila con facilità sotto gli armadi o i divani e aspira in una sola passata senza tralasciare nulla. La sua potente aspirazione da 2200pa gli consente di pulire su ogni superficie, anche sui tappeti, con grande efficienza. Scaricando l’app dedicata potrai scegliere tra diverse impostazione del piccolo robot quella che più si adatta alle tue esigenze. Ed è compatibile anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

È dotato di una tecnologia intelligente che gli consente di muoversi per tutta casa evitando gli ostacoli sul percorso, di rimanere incastrato o cadere dalle scale. La bocca di aspirazione è progettata per impedire a peli di animali e capelli di aggrovigliarsi, garantendo così un’aspirazione sempre eccellente, anche dopo molto tempo di utilizzo. Ha una batteria che gli consente di muoversi per 2 ore con una sola ricarica e inoltre è molto silenzioso.

Se non fossi riuscito in precedenza ad avvalerti di questa offerta ora è il momento di non farsela scappare. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Lefant a soli 135,99 euro, invece che 279,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.