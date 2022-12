Torna lo SCONTO PAZZO di Amazon: Smart TV Samsung 55" al 47%

Se fai presto oggi puoi beneficiare di un super sconto con cui potrai risparmiare 350 euro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV Samsung da 55 pollici a soli 399 euro, invece che 749 euro.

Questa è davvero un’ottima offerta. Grazie a questo sconto del 47% avrai un notevole risparmio e ti porti a casa un prodotto di altissima qualità. Peraltro avrai anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Oltre all’ampio display da 55 pollici con una cornice sottilissima godrai di un processore ottimizzato e potente che ti permetterà di guardare i tuoi film, le partite o le serie TV per un’esperienza straordinaria.

Smart TV Samsung: i tuoi contenuti come non li hai mai visti

Non c’è che dire un display così grande è veramente uno spettacolo che ti darà la sensazione di essere seduto sulle poltroncine del cinema. Ma non è solo la dimensione dello schermo a rendere la Smart TV Samsung eccezionale. Il processore Crystal 4K renderà ogni tuo contenuto video reale, pieno di colori intensi e brillanti con una varietà di sfumature praticamente infinita.

È poi dotato di una tecnologia chiamata Motion Xcelerator che riesce a comprendere in modo intelligente ciò che stai guardando e adeguare nel miglior modo possibile i fotogrammi. Anche l’audio riesce a donarti un’esperienza straordinaria riuscendo a farti immergere nei tuoi contenuti video in modo ancora più dinamico. Oltre alle varie app come Netflix, Prime Video e YouTube, potrai anche accedere al tuo PC, portatile, tablet e smartphone visualizzando i contenuti sulla tua Smart TV.

Questa è davvero un’offerta da non perdere. Purtroppo non ci vorrà molto tempo prima che le unità disponibili si esauriscono. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung da 55 pollici a soli 399 euro, invece che 749 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.