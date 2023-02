Torna in forma GIOCANDO: tutto possibile con Ring Fit Adventure

Hai messo su qualche chilo e vuoi arrivare ai mesi estivi al massimo del tuo potenziale? Non ti preoccupare perché non hai bisogno di andare in palestra. Se a casa hai una Nintendo Switch non hai tempo da perdere e devi acquistare immediatamente il tuo Ring Fit Adventure.

Neanche io ci credevo ma dopo che sono svenuta sul divano esausta ho realizzato che funziona davvero. Questo gioco è strepitoso e con il suo anello da pilates, ti permette di allenare tutto il corpo. Approfitta del ribasso in corso su Amazon e acquistalo con soli 69,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Ring Fit Adventure: il gioco che ti fa tornare in forma

Ti basta accendere la Switch, prepararti mentalmente ed hai la palestra personale a casa. Grazie al suo metodo di allenamento, Ring Fit Adventure è una vera genialata.

Inizi ad allenarti già dal menù di start visto che dovrai inserire i tuoi Joycon nel Ring e muoverli per spostarti da un’impostazione all’altra.

Cosa puoi fare? Iniziare la storia in cui dovrai affrontare livelli, sconfiggere nemici e boss a suon di fitness o creare schede di allenamento personalizzate. La cosa più soddisfacente è che i minuti passano senza che tu te ne accorga (per la maggior parte di tempo) riuscendo a far passare l’allenamento come un gioco vero e proprio.

Non ti preoccupare perché non ti è richiesto un grande sforzo fisico fin da subito: puoi scegliere tu la difficoltà e modificarla liberamente durante il gioco per non superare mai il tuo limite. In più ti faccio sapere che hai a disposizione anche stretching iniziale che defaticamento.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo Ring Fit Adventure a soli 69,99€.

