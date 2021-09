Se sei alla ricerca di qualche strumento per tornare in forma, la Cyclette di Homcom è quello che fa per te. In offerta su Amazon diventa tua con soli 144,45€. In altre parole la porti a casa risparmiando una cinquantina di euro per allenarti fin da subito e togliere quei chili in più che hai preso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cyclette: il tuo alleato per questa stagione

Fare attività fisica fa bene, ma se sei un tipo pantofolaio non devi per forza privartene. Ormai anche la tua casa può diventare una palestra attrezzata di tutto e di più. Ad esempio puoi iniziare da questa Cyclette che ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per tornare in forma.

Disponibile in colorazione blu e nera ha delle dimensioni compatte che non occupano chissà quanto spazio in casa. Ti basta avere un posticino libero per averla sempre a portata di mano e utilizzarla proprio quando vuoi.

Da sottolineare è il suo sistema a cinghia che rende la pedalata fluida e dinamica senza intoppi. In questo modo sei sicuro che ti stai allenando nella più sicura delle modalità e che non rischi di fare danni. Per rendere l'esperienza degna di nota, sappi che puoi regolare sia il sellino che il manubrio mediante diversi livelli di altezza così non rischi di farti male!

Anche le velocità sono ovviamente regolabili così puoi incrementare lo sforzo man mano che ti alleni e diventare sempre più forte.

Acquista subito questa Cyclette di Homcom su Amazon a soli 144,45€. La consegna è sempre gratuita sia se sei membro Prime che cliente Standard, in più puoi pagarla anche a rate a Tasso Zero con Cofidis.

