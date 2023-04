Torna l'Europa League: guarda Feyenoord-Roma in diretta streaming

Grande ritorno dell’Europa League dopo una lunga pausa. Appuntamento spettacolare nel De Kuip con Feyenoord-Roma. Il Feyenoord aspetta la Roma per guadagnarsi un vantaggio in vista del ritorno. Come andrà questa partita? Guardala in diretta streaming con DAZN.

Pensa, con un solo abbonamento oltre alla UEFA Europa League potrai anche guardare Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Tutto sempre in live streaming e on demand.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata alla DAZN Squad. Vediamo ora il modulo di gioco e le probabili formazioni che scenderanno in campo domani sera per questa sfida che si prospetta molto avvincente ed emozionante per tutti coloro che la guarderanno in diretta.

Feyenoord (4-3-3)

Bijlow

Pedersen

Trauner

Hancko

Hartman

Wieffer

Szymanski

Kokçu

Alireza

Gimenez

Idrissi

Bijlow Pedersen Trauner Hancko Hartman Wieffer Szymanski Kokçu Alireza Gimenez Idrissi Roma (3-4-1-2)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Cristante

Matic

Spinazzola

Pellegrini

Dybala

Abraham

Feyenoord-Roma: come assicurarsi uno streaming senza buffering

Ovviamente, è importante assicurarsi uno streaming senza buffering per vedere Feyenoord-Roma alla migliore qualità possibile e in diretta. Perciò attiva subito NordVPN sul tuo dispositivo. In questo modo avrai a disposizione oltre 5600 server dotati di larghezza di banda illimitata.

Per prima cosa installa la sua app ufficiale disponibile per tutti i sistemi operativi, anche per smart TV. Poi assicurati di inserire le credenziali di accesso fornite al momento dell’acquisto. Successivamente avvia l’applicazione e accedi alla sezione server per selezionare un server italiano.Torna su DANZ e goditi la partita.

Streaming anche dall’estero senza georestrizioni

Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani e vedere Feyenoord-Roma tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.