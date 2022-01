Torna a 5€ il cavo 3 in 1 che TUTTI dovrebbero avere

Un cavo 3 in 1 pazzesco perché di utilità immensa. Tutte le uscite che servono, quindi microUSB, USB C e Lightning, sempre disponibili. Le usi singolarmente oppure contemporaneamente. Super robusto, a questo prezzo è un autentico affare: completa rapidamente l'ordine e portalo a casa da Amazon a 5€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cavo 3 in 1: a 5€ è assolutamente da avere

Realizzato in filo di nylon, il corpo di questo accessorio è progettato per resistere alle sollecitazioni. A renderlo ancora più resistente, ci sono dei rinforzi in plastica dura a tutte le estremità. Nulla è lasciato al caso, nemmeno i tipici maltrattamenti ai quali sono spesso sottoposti i cavetti.

Non è un prodotto per trasferire dati, ma una soluzione per ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, utilizzando una sola porta USB. Un risparmio di spazio e fili volanti, che non ha pari.

Puoi ricaricare praticamente qualsiasi cosa, dagli smartphone ai wearable. Puoi farlo usando un'uscita alla volta, oppure anche tutte nello stesso momento.

Un accessorio che, considerando la quantità di device che c'è in giro, chiunque dovrebbe avere in casa. Non perdere l'occasione di portare a casa questo utilissimo cavo 3 in 1 a 5€ circa appena da Amazon. Completa l'ordine al volo per approfittarne e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.