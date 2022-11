Torcia LED senza batterie, la RICARICHI e illumina a giorno (9€)

Rimanere al buio non è mai piacevole. Lo stesso si può dire per quelle situazioni in cui sei obbligato a tirare fuori il flash dello smartphone per farti un po’ di luce. Ma se ti dicessi che i giorni bui sono finiti? Beh, in tutti i sensi con questa torcia LED ricaricabile.

Torcia LED ricaricabile, la svolta da avere in casa

Quando si tratta di scegliere una torcia LED, non c’è niente di meglio della BORUIT. Questa torcia offre tutto quello che potresti volere da un prodotto del genere: è ricaricabile, è leggera e piccola ma soprattutto ha una forza di illuminazione eccezionale.

Questa torcia ricaricabile è dotata quattro modalità di illuminazione: alta, bassa, laterale e strobo. Come sono nello specifico? Molto semplicemente:

l’impostazione alta è estremamente luminosa, da utilizzare in situazioni in cui è necessario vedere chiaramente cosa si sta facendo. Ad esempio quando se ne va la luce o sei in campeggio;

l'impostazione bassa, invece, è stata creata per consuma il minimo dell'energia immagazzinata ma non ti preoccupare, crea comunque un fascio di luce perfetto per vedere senza strizzare gli occhi.

La luce laterale è utile se ti trovi in ​​un ambiente buio e non vuoi essere avvistato;

la modalità strobo, invece, funziona ad intermittenza.

Un altro grande vantaggio di questo prodottino è che rispetto ad altri tipi di torce si ricarica tramite USB; la colleghi direttamente al tuo caricatore per smartphone o al computer e ritorna operativa in un nonnulla.

Infine, se la hai dietro e per una ragione o un’altra, il tuo smartphone si scarica, ecco che diventa persino un power bank. Eccezionale vero?

