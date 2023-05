Torcia LED ricaricabile compatta: offerta LAMPO e CROLLA il prezzo

Una torcia LED fa sempre comodo se poi è anche ricaricabile come poterne fare a meno. Se per esempio non ne hai una a portata di mano, approfitta immediatamente e mettine una nel tuo kit. Non sai mai quando ti potrebbe servire.

Piccola e compatta, questa qui è in doppia promozione su Amazon ma si tratta di un’offerta lampo che sta andando letteralmente a ruba. Portala a casa immediatamente per soli 39,90€. Mi raccomando spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Torcia LED ricaricabile: illumina a dovere ogni volta che ti serve

Non è la solita torcia LED questa, basta guardarla per capirlo. Infatti è piccola ma è longilinea ed ha anche un moschettone integrato che te la fa agganciare praticamente ovunque per non perderla di vista. Comoda sia in casa che da tenere in macchina o da mettere nel tuo zaino per le escursioni, secondo me è un must have.

Visto che è ricaricabile non hai la seccatura di avere delle batterie di emergenza dietro. Con una carica funziona fino a 24 ore quindi non vai stretto. In più ha più modalità di utilizzo al suo interno: scegli tra 5 impostazioni tra cui la Strobe o la SOS.

Con zoom integrato e 1000 Lumen diciamo che non puoi avere dubbi sul suo utilizzo. Ti faccio sapere che è realizzata anche con materiali extra duraturi e robusti per essere anche maltrattata per bene.

Non perdere un secondo, l’offerta lampo sta andando a ruba. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questa torcia LED ricaricabile a soli 39,90€ se spunti il coupon.

