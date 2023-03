Torcia LED piccola ma luminosa: ricaricabile e robusta (militare)

Una torcia LED piccola ma che ti torna sempre utile. Da tenere nello zaino, nel tuo equipaggiamento o ancora, in macchina è un toccasana. Pensa a tutte le situazioni in cui ti sarebbe tornata utile, beh, da oggi possono essere un amaro ricordo.

Se la acquisti ora su Amazon, concludi il tuo affare. Te la porti a casa con appena 11,89€ grazie al 15% di sconto. Tutto merito delle offerte di Primavera quindi non perdere tempo.

Le spedizioni, se ricordi bene, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Torcia LED ricaricabile: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Arriva con un laccetto integrato che ti permette di tenerla al polso o legarla da qualche parte in totale sicurezza e semplicità. Piccola e compatta occupa il minimo spazio ma ti torna utile più di quanto potresti pensare.

Come ti ho già detto, è molto robusta visto che è stata creata appositamente per situazioni come trekking, campeggio o comunque circostanze non acqua e sapone.

Nonostante le sue dimensioni non ti far abbindolare perché è capace di dare vita a una luce accecante e non solo. Hai a portata di mano 4 modalità di illuminazione che cambi con un solo pulsante, lo stesso che utilizzi per accendere e chiudere. In particolare queste sono:

high;

low;

strobe;

sos.

Non ti preoccupare, non devi passare da una all’altra ogni volta che devi accendere o chiudere: per queste due opzioni basta mantenere la pressione sul pulsante in modo più duraturo.

Infine, mi sembra giusto ribadirti che è ricaricabile così da non sprecare tempo con batterie. La colleghi con il suo cavo ed hai un’autonomia di 16 ore con ogni carica.

Non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua torcia LED ricaricabile a soli 11,89€ con il ribasso legato alle offerte di Primavera.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia. Con Prime in 24 ore ricevi il tuo pacco a casa senza costi aggiuntivi.

