Torcia LED ad alta potenza: imperdibile con sconto del 46% su Amazon

Eseguire lavoretti di riparazione in garage, al buio, sta diventando un problema? In campeggio la poca illuminazione ti impedisce di fare molte cose? Allora non puoi non approfittare di questo offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, solo approfittando subito dello sconto del 46%, potrai portarti a casa questa torcia LED ad alta potenza a soli 13,59 €.

Finalmente, fare le tue escursioni al buio non sarà più un problema. Ti basterà stringere la torcia in mano e ti renderai conto della robustezza e della resistenza di questo strumento. Particolarmente solida e dotata di un’illuminazione potentissima, è comunque abbastanza compatta da entrare comodamente nel tuo zaino , nella borsa o nel portaoggetti della tua macchina.

La tua nuova torcia ha un raggio molto ampio che illumina tranquillamente una stanza intera o un intero cortile. Si tratta di una torcia 12 volte più luminosa rispetto alle vecchie lampade ad incandescenza. Potrai usare tranquillamente 3 batterie AA standard oppure 1 batteria ricaricabile 26650 e la tua torcia ti accompagnerà ovunque.

Estremamente robusto, questo strumento è stato realizzato in alluminio militare, anti-vento, anti-deformazione. Potrai finalmente fare affidamento su questo prodotto in situazioni di emergenze o di scarsa luminosità. Le dimensioni di questa torcia sono di soli 16,1 x 7,1 x 7 cm ed ha un peso di 300 grammi. Dunque, potrai trasportata ovunque, anche in tasca. Il design del pulsante e la il manico satinato ti garantiranno un’ottima presa.

Inoltre, la torcia a LED è in grado di supportare un angolo di luce massimo di 120 °. Incluso nel prezzo super scontato e da non perdere assolutamente, avrai la torcia militare S1600, il porta batteria AA, il tubo batteria 18650, il tubo batteria 26650 e l’immancabile manuale utente. Le batterie non sono incluse.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere immediatamente l’ordine che ti permetterà di acquistare questa robustissima torcia LED ad alta potenza a soli 13,59 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.