Torcia frontale ricaricabile oggi tua con sconto TOP su Amazon(-26%)

Ami fare escursioni o andare in campeggio con la tua famiglia? Spesso ti trovi ad eseguire piccoli lavori di riparazione in luoghi pochi illuminati della tua casa? Allora non puoi non approfittare di questa offerta che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questa fantastica torcia frontale ricaricabile al prezzo particolarmente basso di soli 13,99 euro grazie allo sconto del 26%.

Uno strumento eccezionale adatto non solo agli adulti ma anche ai bambini. Infatti, la fascia della torcia può essere regolata in base alle dimensioni della testa ed ha un peso estremamente leggero, di soli 45 grammi. Praticamente sarà come non indossarla ed è anche traspirante. La torcia frontale ti sarà utile in diverse occasioni e non riuscirai più a farne a meno.

Questa torcia, è provvista di una batteria ai polimeri di litio da 800 mAh e potrai utilizzarla per 12 ore a basso livello di luminosità e 5 ore ad alto livello di luminosità. Una volta scarica, potrai ricaricare completamente la tua torcia in 2 ore utilizzando un comune cavetto USB. Non dovrai mai preoccuparti di sostituirla, perché questa luce LED ha una durata di oltre 100.000 ore.

Progettata con 5 modalità di illuminazione, con la luminosità massima potrai illuminare la strada davanti a te sino ad una distanza di 100 m. Grazie alla comodissima funzione di memoria, potrai evitare di passare ogni volta da una modalità all’altra e riutilizzare l’ultima modalità impostata. Inoltre, potrai spegnere la torcia LED tenendo premuto per oltre 4 secondi l’apposito pulsante.

Utilissima in qualsiasi occasione, la pioggia battente o il sudore non saranno un problema poiché la torcia è impermeabile e resistente all’acqua. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare la torcia frontale ricaricabile al prezzo TOP di soli 13,99 euro. Affrettati, lo sconto del 26% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.