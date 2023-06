Torcia frontale LED (2pezzi): offerta TOP con sconto del 15%, ancora per poco

Con l’arrivo della stagione più calda, ti piace fare passeggiate durante la sera, nelle ore più fresche? Ami andare in campeggio, da solo o con la tua famiglia? Bene, in tal caso, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta che ti propone oggi Amazon. Infatti, per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questa imperdibile torcia frontale LED (2pezzi) al prezzo super conveniente di soli 17,84 euro invece di 20,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo utilissimo dispositivo al prezzo così basso, dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 15%. Inoltre, potrai anche usufruire di tutti i vantaggi Prime – se sei cliente – e potrai godere della spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, sicura e super veloce.

Questa fantastica torcia frontale sarà in grado di raggiungere una luminosità massima di 2000 lumen e una distanza massima di illuminazione fino a 150 m. Avrai la possibilità di controllare in maniera touch le 6 modalità di luce e, in qualsiasi modalità, ti basterà tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per passare alla modalità SOS.

Questa torcia frontale, viene alimentata da delle semplici batterie AAA che troverai incluse (x6) e avrai la possibilità di regolare a tuo piacimento la larghezza della fascia. Per questo motivo, il dispositivo in questione è adatto sia per gli adulti che per i bambini. Complete di certificazione IPX5, quindi impermeabile ad acqua e sudore, insieme alle due torce frontali, compresi nel prezzo avrai anche le due cinghie frontali, 6 batterie AAA e il manuale di istruzioni.

Estremamente confortevole, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito questa imperdibile torcia frontale LED (2pezzi) al prezzo super contenuto di soli 17 euro. Affrettati, lo sconto del 15% non durerà per sempre e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

