Torcia 6000 lumen super ACCESSORIATA a 14€: offertaccia limitata

Un bellissima e potente torcia da ben 6000 lumen con batteria ricaricabile e una valigetta con kit ricco di accessori. Prendila adesso in gran sconto da Amazon a 14€ circa appena, basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Un prodotto pensato e progettato per resistere. Lo si intuisce dando un’occhiata al robusto corpo in alluminio e alla resistenza al contatto con acqua e polvere (certificazione IP65). Con un potente fascio luminoso, che si spinge fino a ben 6000 lumen, non ci saranno problemi a illuminare anche a lunga distanza.

La batteria ricaricabile ti permetterà di evitare di dover acquistare batterie usa e getta. Tuttavia, se occorresse, sfruttando l’apposito adattatore in dotazione, puoi anche ricorrere a loro. Come anticipato, il kit è ricco di accessori: puoi contare sulla batteria estraibile, sul caricabatterie rapido, sull’accessorio per batterie usa e getta e anche sul supporto per il montaggio della lampada sulla tua bicicletta.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questa ottima torcia da 6000 lumen a mini prezzo. La porti a casa a 14€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.